МАУ почне виконувати чартерні рейси з Луганська до Єгипту

В осінньо-зимовий сезон 2010-2011 рр. авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» починає виконання чартерних рейсів з Луганська на курорти Єгипту. Про це УНІАН повідомила прес-служба МАУ.

Згідно з повідомленням, чартерна програма виконуватиметься у співпраці з компанією «Пегас Туристік».

Рейси між Луганськом і Хургадою виконуватимуться по суботах, починаючи з 9 жовтня 2010 року. З 22 жовтня 2010 року в розкладі МАУ також з`являться рейси між Луганськом і Табою, які виконуватимуться по п`ятницях.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія з’єднує Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO). МАУ виконує більше 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку – 9,9% і CIP (Україна) – 6%.