На Київщині посилять боротьбу з порушеннями у сфері виплати зарплат

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК закликав правоохоронні органи області посилити боротьбу з правопорушеннями у сфері виплати заробітних плат на підприємствах та установах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це йшолся сьогодні на спільній колегії Київської обласної державної адміністрації та прокуратури Київської області.

За минулі півроку зусиллями влади Київщини було значно погашено заборгованість із виплати заробітної плати, проте зараз сума невиплачених коштів становить майже 40 мільйонів гривень, і тому ця проблема залишається однією з найгостріших, яка потребує якнайшвидшого вирішення, йдеться у повідомленні.

Під час колегії прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ повідомив, що за результатами прокурорських перевірок було порушено 109 кримінальних справ за фактами умисної невиплати заробітної плати. За документами прокурорського реагування виплачено понад 55 мільйонів гривень заборгованості, 125 посадовців притягнуто до кримінальної відповідальності. Лише за час підготовки до засідання колегії керівники підприємств виплатили заборгованість на суму понад 5 мільйонів гривень.

Таким чином, зазначає прес-служба ОДА, за темпами ліквідації боргу по зарплаті Київщина посідає одне з перших місць серед регіонів України.

“Сьогодні я вимагаю від правоохоронних органів області, зокрема, обласної податкової адміністрації припинити тиснути на підприємства, які реально працюють та наповнюють бюджет, - заявив А.ПРИСЯЖНЮК. – Зверніть увагу на «мінімізаторів» - тих керівників підприємств, які виплачують заробітну плату менше встановленого мінімуму, а решту коштів видають у конвертах. Від цього потерпають надходження до бюджету, пенсійного фонду і, як наслідок, добробут людей”.

За результатами роботи колегії було ухвалено рішення про активізацію діяльності щодо викриття злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітних плат, та вжиття невідкладних заходів щодо повного погашення заборгованості у Київській області.