На Херсонщині виявили два підпільні цехи з виготовлення рибної продукції

На Херсонщині податківці виявили два великі підпільні цехи з виготовлення рибної продукції

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Херсонській області, співробітники Головного відділу податкової міліції ДПІ у м.Херсон спільно зі спеціалістами відділу ветеринарної міліції УМВС в Херсонській області на території Голопристанського району припинили діяльність підпільного цеху з копчення та засолу риби, у тому числі морепродуктів.

Незаконну роботу цеху організував та вів 40-річний приватний підприємець із Херсона.

Із обігу вилучено майже 300 кг свіжої риби та готової рибної продукції. Вся вона вроздріб реалізовувалась через торговельні точки підприємця у містах Херсон, Гола Пристань, селищах Залізний Порт і Більшовик.

Крім того, податківці виявили, що у селищі Чорнобаївка в передмісті Херсону 52-річний громадянин облаштував у себе вдома цех із переробки рибної продукції. Під час перевірки вилучено 450 кг свіжої риби різноманітних видів, 250 кг готової рибної продукції. Вартість вилученого - майже 100 тис. грн.

Обидва підприємці не мали відповідних дозвільних документів на роботу цехів.

За результатами перевірки обох підпільних цехів податкові міліціонери склали протоколи про адміністративні правопорушення, що направлені до суду для прийняття рішень.