Цього року українцям рідше відмовляли у видачі віз до Польщі та Чехії

Цього року консульства Польщі та Чехії у Львові рідше відмовляли українцям у видачі віз.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного консорціумом експертних організацій „Європа без бар’єрів”, повідомляє Deutsche Welle.

Щоб подати документи на отримання візи до польського чи чеського консульства, треба вистояти у черзі кілька годин. Щоправда, ситуація біля польської дипустанови дещо складніша. Але на результат вже можна розраховувати за 10-14 днів, що цілком відповідає вимогам Візового кодексу ЄС, вважають експерти.

Згідно з проведеним дослідженням (опитано 120 осіб біля кожного консульства), відсоток відмов українцям скоротився практично удвічі. Якщо у серпні минулого року Чехія відмовила 22% опитаним, то цього року – 11%. Аналогічна ситуація й у польському візовому відділі – показник знизився з 6,7% до 3,3%.

Як пояснив консул Генконсульства Польщі у Львові Ришард БЯЛАЦКІ, відмовляють у видачі віз в основному через фальшиві документи.

„Маємо багато документів з фальшивими запрошеннями, даними про підприємницьку діяльність, реєстрацією у готелях та неправдиві дані про роботу”, - сказав він.

У досліджені експерти наголошують, що польське консульство не надає жодних письмових пояснень щодо причин відмов, а це суперечить положенню Візового кодексу. З цього приводу консул Р.БЯЛАЦКІ зазначив, що письмова відповідь практикувалася донедавна, а тепер її можна без проблем отримати на вимогу прохача.

У консульстві Чехії такі письмові пояснення отримали 70% з тих, кому відмовлено у видачі віз.

Крім того, про позитивні тенденції свідчить той факт, що кількість виданих українцям багаторазових віз зросла у порівнянні з минулим роком. Так, Генконсульство Польщі видало таких віз на 22%, ніж 2009 року. Причому, як додав Р.БЯЛАЦКІ, візовий відділ активно впроваджує практику видачі віз на 3-5 років, щоб у такий спосіб скоротити черги прохачів біля консульства.

Лише за 8 місяців цього року консульським відділом Польщі у Львові видано понад 200 тисяч віз, 110 тисяч з них – до країн Шенгенської зони.