На Прикарпатті сільгосппродукція подорожчала на 7,4%

На міських ринках Івано-Франківської області реалізація сільськогосподарської продукції у вересні цього року збільшилася на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року при зростанні цін на 7,4%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, ціни на виноград знизилися на 18,7%, баклажани подешевшали на 9,2%, цукор – на 5,5%, груші – на 4,8%, рис – на 2,3%, яблука і цибуля – на 0,1%.

Водночас, ціни на яйця зросли в середньому на 39,3%, свиняче сало подорожчало на 28,6%, свіжі огірки – на 27,8%, картопля – на 13,3%, телятина – на 11,8%, яловичина – на 9,7%, молочні продукти – на 9,3%, зернові – на 2,9%, яловичина – на 2,5%, свинина – на 2,4%, птаця – на 1,4%.