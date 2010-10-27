У Донецькій області відкрили пам'ятник бджолі

У м. Докучаєвську Донецької області відкрили пам`ятник бджолі.

Про це повідомили у прес-службі Донецької єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Згідно з повідомленням, пам`ятник складається зі скульптурних зображень великої квітки ромашки з бджолою, яка сидить на ній, а також фігур двох бурих ведмедів з вуликом і бочечкою меду. До пам`ятного комплексу також входить і виконана з каменя ікона із зображеннями покровителів бджільництва - преподобних Зосими і Саватія.

Ідея створення пам`ятника належить місцевому пасічникові Віктору ПОНОМАРЬОВУ, а всі фрагменти композиції виготовлені працівниками Докучаєвського флюсо-доломітового комбінату і жителями міста, зазначається в повідомленні.

Кам`яну ікону преподобних і весь пам`ятник на церемонії відкриття освятив благочинний Докучаєвського округу протоієрей Микита ПАНАСЮК. У своєму зверненні він нагадав, що бджола збирає нектар для меду з будь-якої квітки - як з троянди чи ромашки, так і з квітки бур`яну. «Так і людина повинна черпати мудрість - як духовну, так і житейську - звідусіль і зберігати її в своєму серці», - сказав владика.