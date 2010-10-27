Пенсійний вік підвищать лише після введення пенсійного страхування

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що питання підвищення пенсійного віку буде актуальним після введення накопичувальної системи пенсійного страхування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Вінниці в студії обласної державної телерадіокомпанії.

«Питання підвищення пенсійного віку буде на порядку денному після того, як запрацює накопичувальна система пенсійного страхування, і стосуватиметься вона тих, хто виходитиме на пенсію через 20-30 років. Зараз головне – забезпечити наповнення Пенсійного фонду, його бездефіцитність за рахунок легальної виплати заробітної плати у повному обсязі», - наголосив М.АЗАРОВ.