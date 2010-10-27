ACOREX Wine Holding збільшить продаж вина на українському ринку

ACOREX Wine Holding, великий виробник виноробної продукції Молдови, має намір до 2014 року збільшити продаж свого вина на українському ринку до 3 млн. пляшок. Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор СП ACOREX Wine Holding Сергій БОРЕТС.

«Мета на найближчі три роки (продажу продукції в Україні – УНІАН), ми хочемо вирости до 3 млн. пляшок. А мета на сім років – продаж на рівні 5-6 млн. пляшок», - повідомив С.БОРЕТС.

Ексклюзивним дистриб’ютором продукції на український ринок є компанія «Баядера».

С.БОРЕТС також повідомив, що раніше ACOREX Wine Holdin вже поставляла свою продукцію на український ринок, проте у зв`язку з кризою поставки були зменшені. «Ми у 2005 році поставляли на ринок України приблизно 2,2 млн. пляшок, потім низка криз зробила свою справу, і минулого року ми поставили приблизно 450 тис. пляшок. Цього року ми поставили мету – 600 тис. пляшок, але я думаю, що ми рік закінчимо з 1-1,1 млн. пляшок», - додав генеральний директор компанії.

Він повідомив, що на українському ринку продукція буде представлена в середньому ціновому сегменті від 25 до 50 грн. за пляшку. «Якщо не буде інфляції, хотілося б залишатися у цих цифрах. Як зростатиме інфляція, паралельно з нею рухатиметься і ціна», - відзначив він. Асортимент продукції, що поставляється до України, становить близько 12-18 позицій.

За словами С.БОРЕТСА, зростання продажу буде досягнуте за рахунок правильної стратегії маркетингу та піару. Він відзначив, що маркетинговий бюджет на 2010 рік становить вже десь 400 тис. євро. «Наступного року, я думаю, не менше 250 тис. євро. Я думаю, що відсотків 70 (буде направлено – УНІАН) на рекламу», - повідомив С.БОРЕТС.

Гендиректор компанії також відзначив, що сьогодні ACOREX Wine Holding експортує свою продукцію до країн ЄС і СНД, а до Росії здійснюються одиничні поставки.

«В останній рік менеджмент ACOREX постійно перебуває у пошуках і великих роздумах... І зараз ми аргументовано вважаємо, що єдиний можливий вихід для молдавського виноробства – це брендинг, – заявив С.БОРЕТС. - Якщо компанія інвестує кошти у маркетинг і, зокрема, у брендинг, у розвиток нових марок, то вона істотно знижує багато ризиків – аж до валютних, країнових, політичних, економічних. Такий інструмент, як брендинг, вже дуже давно застосовується у всьому світі. Проте для молдавських виноробів він дотепер залишався за межами зони уваги і інвестування». Він відзначив, що майбутнє молдавського виноробства за гідним продуктом, порядними виробниками і хорошим маркетингом.

Довідка УНІАН. ACOREX Wine Holding – міжнародний вертикально-інтегрований виробничо-комерційний холдинг, який повністю контролює весь виробничий цикл: від закладання виноградників до розливу, що спеціалізується на виробництві і реалізації тихих та ігристих вин.

Загальна площа виноградників – більш як 3 тис. га. Виробнича потужність заводу понад 30 млн. пляшок на рік.

Ключові бренди, представлені на ринку Молдови, - Albastrele, Acorex Select, Red&White.