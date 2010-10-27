На Чернігівщині викрили цех з виробництва безалкогольних напоїв

У Чернігівській області податківці припинили діяльність підпільного цеху з виробництва безалкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у Державній податковій адміністрації в області, незаконне виробництво виявили співробітники відділу податкової міліції Ніжинської об’єднаної державної податкової інспекції в ході операції "Щит".

Під час перевірки встановлено, що підприємство виробляло безалкогольні напої без дозвільних документів. Потужності обладнання дозволяли випускати 12 тис. пляшок за зміну.

За результатами перевірки вилучено лінію з розливу безалкогольних напоїв, 100 тис. скляних пляшок та близько 1 тонни спирту етилового, що використовувався для виробництва есенції.

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 700 тис. грн.

Наразі готуються матеріали для направлення до суду з метою притягнення службових осіб підприємства до відповідальності.