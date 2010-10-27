В Україні створять міжрегіональні баланси продовольства

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним міністерствам спільно з регіональною владою створити міжрегіональні баланси продовольства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Я ставлю завдання створити міжрегіональні баланси продовольства і визначити перспективну спеціалізацію регіонів, в яку держава вкладатиме ресурси і залучатиме інвестиції», – сказав М.АЗАРОВ.

У цих балансах, зазначив прем`єр-міністр, повинна бути врахована перспектива виробництва продукції, світові експортні прогнози, прогноз міністерства сільського господарства США і прогнози сусідніх з Україною країн.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна і її регіони повинні створювати регіональні запаси продовольства і мережі оптових ринків для подолання ажіотажних сплесків попиту на продукти.