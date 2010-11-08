На Сумщині створили понад 18,5 тис. робочих місць

У Сумській області в січні-вересні створили нові робочі місця для 18 628 осіб, що складає 115% до річного завдання. При цьому за відповідний період 2009 року працевлаштували 15 371 осіб.

Як повідомив УНІАН начальник управління праці і соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Анатолій БОЯРКО, підприємці створили 9 284 нових робочих місць, а підприємства області прийняли на роботу 4 309 працівників.

Також зареєстровано 5 025 фізичних осіб-підприємців, а 10 фізичних осіб з числа самозайнятих громадян відкрили власну справу.