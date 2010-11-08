Ціни зростуть ще на 3%

У жовтні відбулося несподівано різке зниження темпів зростання споживчих цін - майже в шість разів, до 0,5%. Втім, відкладене підвищення тарифів і вартості бензину стане ключовим чинником зростання цін ще на 2-3% наприкінці року.

Гальмування інфляції було викликане здешевленням низки груп продуктів харчування, стабільними цінами на пальне і відмовою місцевої влади збільшувати тарифи на послуги ЖКГ до проведення виборів, пише "КоммерсантЪ-Украина" в статті "Цены отложили рост".

Зокрема, молочні продукти в жовтні вийшли в лідери за темпами зростання споживчих цін: молоко подорожчало на 4,7%, вершкове масло - на 5,3%, сир і сир - на 5,8%. Уряд закликав найбільших виробників молочної продукції почати поетапне зниження цін.

Не так значно в жовтні подорожчали хліб (+1,2%), сигарети і алкоголь (+1,6%), олія (+1,8%).

Корекції піддалися ціни на продукти харчування, які значно подорожчали на початку осені: риба (-0,6%), яйця (-0,8%), овочі (-1,3%), цукор (-3,1%) і фрукти (-4,5%).

У результаті темпи зростання цін на продукти харчування та споживчої інфляції в жовтні впали до 0,5% після вересневих 2,9%.

Запланований на початку опалювального сезону перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги поки не відбувся і, відповідно, не вплинув на інфляцію.

У жовтні тарифи ЖКГ виросли на 0,4%, зокрема на гарячу воду, опалення, каналізацію (по 0,6%) та холодну воду (0,7%).

Зниження цін на пальне на 0,3% дозволило компенсувати подорожчання послуг залізничного (+0,2%) і автомобільного (+0,1%) транспорту.

Серед інших груп товарів споживчого кошика помітно збільшилися ціни на одяг і взуття - на 0,7%, тоді як з початку року їх зростання склало 1,6%.

З урахуванням інфляції жовтня - 0,5%, за 10 місяців ціни зросли на 7,9%, а середньорічна інфляція знизилася на 0,4 процентного пункту, до 10,1%.

КоммерсантЪ-Україна