Вимога АМКУ знизити ціни на молоко може вплинути на якість

Вимога Антимонопольного комітету України (АМКУ) до переробників знизити гуртово-відпускні ціни на молочну продукцію може вплинути на її якість.

Таку думку висловила кореспонденту УНІАН керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНІК, коментуючи рішення АМКУ зобов`язати 11 найбільших гравців ринку молочної продукції в листопаді цього року поетапно знизити оптово-відпускні ціни на молоко, сметану, вершкове масло і твердий сир.

За словами експерта, якщо висуватимуться вимоги виключно до товаровиробників, то це вплине, в першу чергу, на якість продукції.

«Так, вони можуть знизити ціну, але при цьому знижуватимуть собівартість. Десь знижуватимуть закупівельну ціну на молоко, а в інших випадках намагатимуться додати щось ще в продукцію, що здешевлюватиме її виробництво», – сказала М.КОЛЕСНІК. При цьому вона не упевнена, що ціна знизиться для кінцевого споживача, якщо не залучати торгові мережі.

Експерт зазначає, що якщо товаровиробник знижує відпускну ціну, не завжди таке саме пропорційне зниження відбувається в роздрібних мережах. «Це комплексний підхід, і не можна завжди говорити про те, що винуватий лише товаровиробник. Вимоги винятково до переробника – це односторонній підхід. Потрібно розмовляти як з представниками виробничих компаній, так і з представниками мереж», – вважає М.КОЛЕСНІК.

Також вона зазначила, що закупівельні ціни дійсно почали знижуватися, але це стало слідством затоварювання складів переробників. «По деяких регіонах, якщо ми говоримо про вищий сорт молока, закупівельна ціна становила 3,90 грн., в інших ще тримається 4,10, навіть 4,20. А якщо ми говоримо про сорт екстра-класу, який в першу чергу повинен йти на виробництво твердих сирів, то ціна, яка в серпні-вересні становила 4,5-4,7 грн., на початок листопаду становить 4-4,3 грн.», – повідомила експерт.

Водночас, за словами М.КОЛЕСНІК, сьогодні ще продовжується реалізація в роздрібних мережах тієї продукції, яка була вироблена за більш високими цінами. «За якими цінами поставлятиметься нова продукція, на сьогодні це питання є відкритим через те, що не в усіх регіонах ціна знизилася рівномірно», – пояснює експерт. Проте, на її думку, зростання цін на молоко не буде, незважаючи на ситуацію з сировиною, якої чим ближче до зими, тим менше.

«Продукція для населення виявилася дуже дорогою. За останні 6 місяців споживацький попит на молочну продукцію знизився на 20%, найбільше – восени», – зазначила М.КОЛЕСНІК.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України зобов`язав 11 найбільших гравців ринку молочної продукції в листопаді цього року поетапно понизити оптово-відпускні ціни на молоко, сметану, вершкове масло і твердий сир.

Вимоги висунуті до ДП «Мілкіленд-Україна», ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд», ВАТ «Молочний Альянс», ТОВ «Юнімілк», ТОВ «Данон», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», корпорації «Клуб Сира», ЗАТ «Галичина», ВАТ «Шосткінський міськмолкомбінат», ТОВ «ВО «Моліс» і ЗАТ «Лакталіс-Миколаїв».