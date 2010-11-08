Цінового буму в Україні немає й не буде

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що в Україні цінового буму на сьогодні немає й не буде в найближчому майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Вінниці.

«Період, коли ціна зросла в 2 рази, – це в 2005 році й у 2007 році. Сьогодні у нас йде планове інфляційне зростання цін», – сказав міністр.

За його словами, останній тиждень показав, що ціни на овочі та фрукти знижуються.

«У деяких областях картоплю навіть уже по 2 грн. не купують, але у великих містах картопля дорожча. Про що це говорить? Відсутність логістичної мережі. Ось над цим ми зараз і працюємо», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він повідомив, що Україна в 2010 році виростила 18 млн. тонн картоплі, тоді як для споживання необхідно 6 млн. тонн. Тому підстав для зростання цін немає, впевнений міністр.