Янукович вважає київське метро одним із найзатишніших у світі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Київський метрополітен є одним із кращих у світі, але потребує вирішення багатьох актуальних питань свого розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у виступі на урочистих зборах з нагоди 50-річчя Київського метрополітену.

«Сьогодні наше метро – одне із найкрасивіших і найзатишніших у світі – є візитівкою столиці України», - заявив він.

Як підкреслив глава держави, на сьогодні метрополітен не має рівнозначної транспортної альтернативи у місті.

«Мільйони пасажирів довіряють працівникам метрополітену своє життя і дорогоцінний час», - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент акцентував увагу на серйозних проблемах київської підземки, які, зокрема, актуалізувалися впродовж останніх років. За його словами, це насамперед нестача коштів на розвиток та оновлення рухомого складу, незрозумілі напрямки спрямування коштів від рекламної діяльності, періодична зміна вартості проїзду.

З метою вирішення цих проблем глава держави доручив київській владі до кінця року затвердити фінансовий план Київського метрополітену на 2011 рік.

У рамках вирішення інших інфраструктурних транспортних питань столиці В.ЯНУКОВИЧ також доручив затвердити генеральний план шляхових переходів і розв’язок та перебудувати систему міських пасажирських перевезень загалом.

«Кияни мають пересуватися швидко і зручно», - заявив глава держави.