Продукти харчування подорожчали на 13%

Інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем ц.р. становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з жовтнем 2009 року показник інфляції становить 10,1%, а порівняно із січнем-жовтнем 2009 року – 9,4%.

Ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в жовтні ц.р. до жовтня 2009 року виросли на 13% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – виросли на 10,9%), зокрема на продукти харчування – на 13,1% (до січня-жовтня 2009 р. – на 10,6%), хліб і хлібопродукти – на 16,2% (11,4%), зокрема на хліб – на 10,8% (9,9%), макаронні вироби – на 9,5% (6,3%), кондитерські вироби з борошна – 13,4% (12,8%), м`ясо і м`ясопродукти – на 3,5% (1,6%), рибу і рибопродукти – на 3,8% (5,3%), молоко, сир і яйця – на 27,4% (22,5%) (зокрема на молоко – на 34,7%, сир твердий і сир – на 35,9%, на яйця – знизилися на 2,3%), на масло й жири – на 12,9% (9,5%), зокрема на масло вершкове – виросли на 40,6%, олію соняшникову – на 12,8%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 15,7%.

Ціни на фрукти в жовтні ц.р. до жовтня 2009 року виросли на 11,7% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року виросли на 4,7%). На овочі ціни виросли на 27,4% (до січня-жовтня 2009 р. – виросли на 13,1%), зокрема на картоплю – на 61,9% (14,2%). Ціни на цукор виросли на 36,3% (67,6%), кондитерські вироби цукристі – на 19,2% (22,8%), безалкогольні напої – на 6,8% (9,8%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в жовтні 2010 року до жовтня 2009 року подорожчали на 22,1% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 р. – на 26,4%), ціни на одяг і взуття виросли на 2,6% (4%), зокрема на одяг – на 2,6%, взуття – на 2,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в жовтні ц.р. до жовтня 2009 року подорожчали на 14,1% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 р. – на 8,5%), зокрема квартплата виросла на 4,6% (14,3%), ціни на утримання і ремонт житла виросли на 2% (2,2%), каналізацію – на 7,4% (20,2%), воду – 6,7% (14,4%), ціни на електроенергію в жовтні не змінилися, на природний газ – виросли на 50,1% (15%), на гарячу воду й опалення – виросли на 6,7% (5,6%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в жовтні ц.р. до жовтня 2009 року виросли на 1,1% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 р. – на 3,6%), зокрема меблі, килими й інші види підлогових покриттів подорожчали на 2% (3,2%), домашній текстиль – на 3,1% (5,9%), побутова техніка – знизилися на 1,6% (1,6%).

Вартість послуг охорони здоров`я в жовтні 2010 року до жовтня 2009 року зросла на 6,4% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – на 8,3%), зокрема вартість медичних товарів й устаткування – на 3,6% (7,1%), амбулаторні послуги подорожчали на 8,9% (10%).

Ціни в транспорті в жовтні ц.р. до жовтня 2009 року виросли на 3,4% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – на 10,6%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 2,6% (5,1%), на пальне й оливи – на 1,7% (20,6%), транспортні послуги – на 5,5% (8,7%) (пасажирський залізничний транспорт — знизилися на 0,1% (6,5%), пасажирський автодорожній транспорт – на 6,5% (8,9%)).

Ціни у сфері зв`язку в жовтні 2010 р. знизилися на 8,9% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – знизилися на 5,9%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,8% (знизилася на 5,8%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в жовтні ц.р. виросли на 2,4% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – на 4,3%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в жовтні ц.р. на 3,8% (знизилася на 2,3%), вартість відпочинку і послуг культури виросла на 5,8% (виросла на 7,9%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 7,1% (8,5%).

Ціни у сфері освіти в жовтні 2010 року до жовтня 2009 року виросли на 10,1% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – на 13,8%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 18% (10,6%), середня освіта – на 9,4% (12,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (15,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у жовтні ц.р. до жовтня 2009 року виросла на 7,2% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2009 року – на 7,4%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. до грудня 2008 року становила 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).