Молочники мають лише незначні резерви для зниження цін

Виробники молочної продукції в Україні мають незначні резерви для зниження цін.

Про це в коментарі УНІАН сказав генеральний директор Української конфедерації аграрного бізнесу (УКАБ) Володимир ЛАПА, коментуючи рішення Антимонопольного комітету України зобов`язати 11 найбільших гравців ринку молочної продукції поетапно знизити в листопаді цього року відпускні оптові ціни на молоко, сметану, вершкове масло, твердий сир.

За словами експерта, ситуація в розрізі конкретних підприємств залежить від того, яка ціна на молоко розраховувалася в калькуляції готової продукції – пікова чи середня за останній період. «Ймовірно, окремі виробники ще не встигли підвищити ціни на молочну продукцію відповідно до максимальних цін на молоко, тому й резерви зниження в них будуть незначними», - вважає він.

В.ЛАПА також зазначив, що існує певний часовий лаг між динамікою цін на сировину і динамікою цін на готову продукцію. Якщо закупівельні ціни на молоко почали динамічно рости в другій половині літа, то споживачі це відчули вже у вересні-жовтні. Об`єктивно від надходження сировини на переробку до попадання продукції на полиці магазинів проходить певний час, який залежить від виду продукції, сказав експерт.

В.ЛАПА вважає, що більшість переробних підприємств і самі зацікавлені в тому, щоб продукція продавалася за прийнятними для споживача цінами – від того, що вона лежить на полицях магазинів, нікому користі немає. «І зниження ціни на молочну сировину значною мірою саме з цим і пов`язане. Споживач своїм гаманцем впливає на ринок не гірше, ніж будь-які рекомендації», - зазначив експерт.

Він додав, що регулювання цін саме по собі, в тій чи іншій формі, застосовується в багатьох країнах, питання лише в коректності застосування. «Якщо органи влади вимагатимуть здешевити за будь-яку ціну, це однозначно ретранслюватиметься на подальше зниження закупівельних цін на молоко, від чого постраждають його виробники. Тому тут має йтися про відповідність цін на готову продукцію і цін на сировину, не більше, але й не менше», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України зобов`язав 11 найбільших гравців ринку молочної продукції поетапно знизити в листопаді цього року відпускні оптові ціни на молоко, сметану, вершкове масло, твердий сир.

Вимоги висунуті до ДП «Мілкіленд-Україна», ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд», ВАТ «Молочний Альянс», ТОВ «Юнімілк», ТОВ «Данон», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», Корпорації «Клуб Сиру», ЗАТ «Галичина», ВАТ «Шосткінський міськмолкомбінат», ТОВ «ВО «Моліс» і ЗАТ «Лакталіс-Миколаїв».