Станцію метро «Деміївська» в Києві відкриють 15 грудня

Станцію метро «Деміївська» в Києві буде введено в експлуатацію 15 грудня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ перед пробним пуском поїздів через станцію.

Він зазначив, що протягом місяця планується закінчити всі роботи з оздоблення станції для прийому пасажирів. «Через місяць, а конкретніше – 15 грудня, буде введено в експлуатацію цю станцію», – сказав О.ПОПОВ.

Також до кінця року планується ввести в експлуатацію станції "Голосіївська" і "Васильківська".

Пробний пуск поїздів через станцію «Деміївська» сьогодні проходив у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, метро на Теремки на відрізку в 3,8 км почали будувати в 2005 році. Спочатку його планували завершити в 2008, потім – у 2009 році.

Разом із введенням в експлуатацію нових станцій «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська» на Куренівсько-Червоноармійській лінії метро столичні метробудівці планують до листопада завершити підготовку й направити на експертизу проектну документацію на будівництво наступних станцій метро цієї лінії: «Виставковий комплекс», «Іподром», «Теремки».