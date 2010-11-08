На Хмельниччині незаконно виготовляли синтепонові ковдри
13:46, 08 листопада 2010Права споживачів
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Викрили підпільний цех
У смт Віньківці Хмельницької області податківці виявили підпільний цех із виробництва синтепонових ковдр, який належить приватному підприємцю з Хмельницького.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в області.
На момент перевірки документи дозвільного характеру (акт державної комісії на прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту та експлуатаційний дозвіл) на виробниче приміщення у приватного підприємця були відсутні.
Наразі за цим фактом проводиться перевірка, зазначили в ДПА.
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