На Хмельниччині незаконно виготовляли синтепонові ковдри

У смт Віньківці Хмельницької області податківці виявили підпільний цех із виробництва синтепонових ковдр, який належить приватному підприємцю з Хмельницького.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в області.

На момент перевірки документи дозвільного характеру (акт державної комісії на прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту та експлуатаційний дозвіл) на виробниче приміщення у приватного підприємця були відсутні.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка, зазначили в ДПА.