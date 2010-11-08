Мер Тернополя запевняє, що у місті буде підігрів тротуарів

Новообраний міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ запевняє, що втілить свою передвиборчу обіцянку щодо підігріву тротуарів.

Про це він сказав в інтерв’ю місцевому виданню «Номер один».

«Коли ми готували програму, я розраховував, що її «фішкою» стане не підігрів тротуарів, а встановлення дахових котелень та забезпечення індивідуальними лічильниками тепла кожної квартири за рахунок міського бюджету. Опоненти ж схопились саме за підігрів тротуарів і взялися критикувати тротуари, які для них незрозумілі. Але в усій Європі сьогодні дороги підігрівають, тому я не вважаю, що це є чимось нереальним», - зазначив С.НАДАЛ.

За його словами, перед тим, як озвучити цю ідею, представники його штабу вивчили досвід інших країн. «Тепер цей пункт програми буде для мене справою принципу: чи це буде зроблено за рахунок бюджету, чи приватних інвестицій», - запевняє С.НАДАЛ.

Разом з тим він зазначив, що цього року цей задум втілюватися не буде, оскільки вже несприятливі погодні умови, окрім цього, міський бюджет до кінця року вже розподілений, і в ньому не передбачено коштів на реалізацію даного проекту.

Як повідомляв УНІАН, за даними ТВК, перемогу на виборах міського голови у Тернополі здобув представник ВО «Свобода» С.НАДАЛ.