В Україні з’явиться маршрут, що презентуватиме всі козацькі січі

В Україні з’явиться історико-туристичний маршрут, що презентуватиме всі козацькі січі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, зокрема, питання створення та функціонування цього маршруту обговорили віце-спікер, новобраний міський голова Нікополя Руслан ТОКАР та директор Національного заповідника «Хортиця» Максим ОСТАПЕНКО.

М.ТОМЕНКО відзначив, що унікальна історія козацької доби на сьогодні здебільшого представлена для українців та іноземців лише Запорізькою Січчю. «Я гордий, що нам вдалося збудувати історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» на Хортиці, але це лише перший крок до того, щоб показати унікальне явище демократичної козацької республіки, яке мало місце на території України», - сказав він.

Водночас віце-спікер зауважив, що Дніпропетровщина, зокрема Нікополь та Нікопольський район, як батьківщина п’яти козацьких січей, є менш знаними як для наших громадян, так і для іноземців. «Ми обговорили питання можливості відновлення історичних місць, пов’язаних з місцями перебування козацьких січей на території Нікополя та його району, саме для того, щоб в перспективі сформувати маршрут, який би давав можливість відчути атмосферу козацької доби, перебуваючи на території, як мінімум, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей», - наголосив М.ТОМЕНКО.

У свою чергу міський голова Нікополя сказав, що ідея позиціонування Нікополя як своєрідної столиці козацької вольниці, з якої Богдан Хмельницький розпочинав національно-визвольну війну, є одним із проектів, які він планує реалізувати під час своєї діяльності на посаді мера.

Також директор Національного заповідника «Хортиця» відзначив, що Хортиця, яка вже працює з Кам’янською січчю Херсонської області, готова передати весь свій досвід для того, щоб такий унікальний туристичний маршрут по всіх козацьких січах ближчим часом з’явився в Україні.