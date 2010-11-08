У столиці планують побудувати 23 станції метро

У Києві до 2018 року планується побудувати 23 станції метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ сьогодні перед пробним пуском поїздів через станцію "Деміївська".

«Ми розрахували наші плани так, щоб до 2018 року ми могли щорічно будувати приблизно 4,5 км ліній метрополітену і ввести (в експлуатацію – УНІАН) 23 станції», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що довжина київського метрополітену до 2018 року збільшиться на 36 км.

Планується як продовжувати існуючі лінії, так і побудувати дві нові лінії метрополітену.