Ціна цукру в Україні буде стабільною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, Аграрний фонд вже приступив до закупівлі першого траншу цукру – 100 тис. тонн.

«Ви бачите, що цінова політика, закупівельна ціна під час масового виробництва знизилася, і ми як держава купимо близько 300 тис. тонн цукру до Аграрного фонду для того, щоб у разі підвищення ціни цукру на внутрішньому ринку держава могла своєчасно вийти з інтервенцією», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Мінагрополітики знизило прогноз виробництва цукру в 2010 році на 5% – до 2 млн. тонн проти раніше прогнозованих 2,1-2,2 млн. тонн.