Виробників м'яса птиці зобов’язали знизити ціни на продукцію

Антимонопольний комітет України (АМКУ) висунув офіційні вимоги до 10 найбільших виробників і постачальників охолодженого м`яса птиці привести гуртово-відпускні ціни на продукцію до економічно обгрунтованого рівня і не допускати їх безпідставного підвищення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

Згідно з повідомленням, про результати розгляду цих вимог підприємства мають повідомити комітет в десятиденний термін.

Відповідних заходів мають вжити: ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (Київ), ТОВ «Комплекс «Агромарс» (Київська обл.), ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпровський» (Дніпропетровська обл.), ТОВ «Руби Роз Агрікол КО, ЛТД» (Київська обл.), ТОВ «Курганний бройлер» (Харківська обл.), ВАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (Волинська обл.), ТОВ СФ «Агроукрптаха» (Луганськ), ЗАТ «Ландгут Бройлер» (Донецька обл.), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Варто» (Івано-Франківська обл.) і ТОВ «Птахокомплекс «Губін» (Луцьк).

Комітет також зобов`язав ці підприємства сприяти укладенню прямих контрактів з роздрібними мережами, щоб уникнути необгрунтованого зростання цін за рахунок посередників.

Згідно з повідомленням прес-служби, за результатами моніторингу оптово-відпускних цін найбільших виробників охолодженого м`яса птиці зафіксовано, що з серпня по вересень цього року зростання мінімальних цін становило від 4,08% до 13,11%, максимальних – від 4,19% до 10,97%.

За наявною в АМКУ інформацією, більшість виробників даної продукції входять до складу вертикальних інтегрованих груп, а отже, повинні забезпечувати заборону мінімальних витрат на виробництво комбікормів для вигодовування птиці. Як відомо, ця стаття витрат є найбільшою у виробництві охолодженого м`яса птиці і досягає 85%. На підставі аналізу цінової ситуації на ринку кукурудзи і комбікормів комітет встановив, що об`єктивні причини для зростання цін на м`ясо птиці сьогодні відсутні.

«З метою оперативного виявлення і припинення порушень конкурентного законодавства, що може впливати на цінову ситуацію на соціально важливих продовольчих ринках, Антимонопольний комітет проводить щоденну системну роботу в цьому напрямі. До дослідження продовольчих ринків залучені всі територіальні відділення комітету. Сьогодні за результатами одного з напрямів такої роботи ми зобов`язуємо найбільших учасників ринку м`яса птиці привести оптово-відпускні ціни на продукцію до економічно обгрунтованої величини. І, як у випадку з виробниками молочної продукції, наступними нашими діями буде представлення відповідного сигналу щодо зниження цін на охолоджене м`ясо птиці в роздрібній мережі», – відзначив виконуючий обов`язку голови АМКУ Юрій КРАВЧЕНКО.