Президент: Екологічна складова має бути обов’язковою при підготовці інвестиційних проектів

Будь-який інвестиційний проект, відповідно до українського законодавства, повинен мати екологічну складову, наголошує Президент України Віктор Янукович.

«Сьогодні наше законодавство передбачає, що будь-який інвестиційний проект повинен мати екологічну складову, яка дозволить не тільки модернізувати виробництво, але і вирішувати екологічні проблеми», - сказав Віктор Янукович під час виступу на засіданні Ради регіонів у Луганську, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Він зазначив, що захворюваність людей, які проживають у промислових регіонах, - це проблема, що потребує нагального вирішення. «Очищувати землю, очищувати атмосферу, вирішувати питання екології… Ми останнім часом приділяємо велику увагу цим питанням», - зазначив Глава держави.

Прикладом успішної модернізації Віктор Янукович назвав Алчевський металургійний завод, де відповідні роботи розпочались близько десяти років тому. «Уже сьогодні це позначилося на екології міста Алчевська. Якщо хтось раніше тут був, повинен знати, що дихати тут було важко», - сказав Президент.

Другий енергоблок газогенеруючої електростанції комбінованого циклу ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» буде здано в експлуатацію до кінця цього року. За словами Президента, сьогодні було введено в експлуатацію перший енергоблок потужністю 151,5 МВт. Водночас, Президент наголосив, що сумарна потужність двох енергоблоків складатиме 303 МВт. Таким чином, підкреслив Віктор Янукович, завдяки введенню в дію цих енергоблоків Алчевський меткомбінат зможе продавати електроенергію на енергетичний ринок.

Віктор Янукович розповів учасникам засідання, що на нових енергоблоках використовуються сучасні технології. Це дозволяє отримувати електроенергію шляхом переробки газів металургійного виробництва. Технології розроблені в Японії і не мають аналогів на території країн СНД.

За словами Глави держави, реалізація цього проекту є результатом модернізації підприємства, що сприятиме зменшенню екологічного навантаження. «Близько 20 відсотків інвестиційних коштів у цьому проекті спрямовано на поліпшення екології», - сказав Віктор Янукович.

Глава держави також звернув увагу на енергоефективність проекту, реалізація якого дозволить зменшити споживання газу.

У свою чергу, генеральний директор ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Тарас Шевченко зазначив, що завдяки впровадженню енергоефективних проектів за останні роки на комбінаті у вісім разів зменшилося споживання природного газу та щороку значно скорочується рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Довідка УНІАН. Будівництво газогенеруючої електростанції комбінованого циклу в Алчевську скоротить обсяг викидів двоокису вуглецю на більш ніж 2,6 млн тонн на рік. Реалізація проекту вплине не лише на екологічну ситуацію в регіоні, а й дозволить забезпечити зростаючі потреби в електроенергії ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», основного промислового підприємства міста.

Будівництво електростанції є частиною програми модернізації на підприємстві, відповідно до якої ведеться реконструкція доменного та сталеплав ильного виробництв, що вимагає нових технічних рішень і підходів в енергетичній сфері. Також здійснюється будівництво другого енергетичного блоку комбінованого циклу, який планується ввести в експлуатацію 1 вересня цього року.

Електростанція утилізуватиме майже весь обсяг газів Алчевського металургійного комбінату та забезпечить модернізовані виробництва дешевою електроенергією. Два блоки електростанції зможуть виробляти близько 2,5 млрд кВт/год електроенергії на рік.