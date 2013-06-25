У дитячому таборі на Харківщині заборонено експліатацію аварійної сцени

У Харківській області заборонено експлуатацію аварійної будівлі, яка знаходиться на території закладу оздоровлення та відпочинку «Орлятко», повідомляє Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки.

Як уточнили УНІАН в прес-службі Харківського територіального управління Держгірпромнагляду, йдеться про табір "Орлятко" в пгт Борова Борівського району (на Харківщині існує ще 2 "Орлятка" - в с.Червоний Оскіл, Ізюмського р-ну та в с.Кочеток Чугуївського р-ну - ред.).

За інформацією прес-служби, аварійною на території "Орлятка" визнана будівля та покрівля сцени та обладнання ігрового майданчика. Видано припис про усунення недоліків. Разом з тим, у прес-службі зауважили, що в житлових корпусах та інших будівлях недоліків не виявлено.

В прес-службі повідомили, що таке рішення прийнять в результаті проведених спільних перевірок дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які були проведені Харківською обласною державною адміністрацією разом з Держгірпромналядом, Держархбудінспекцією, Держсанепідслужбою, ДСНС, МВС та Мінагрополітики.

Всього за червень цього року перевірено 22 оздоровчих табори області. У всіх закладах проведено паспортизацію будівель та споруд (складено паспорти технічного стану), призначено осіб, що здійснюють спостереження за їх станом та осіб відповідальних за безпечну експлуатацію будівель, заведено технічні журнали для обліку робіт з обслуговування та ремонту будівель.

Загалом же за матеріалами перевірок виявлено 87 порушень, за виявленні порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 7 посадових осіб. Виконання виданих приписів взято на контроль державними інспекторами.

Серед головних порушень такі: не проведено огляд будівель та споруд (весняний), відповідальна посадова особа за безпечну експлуатацію будівель та споруд не пройшла навчання та перевірку знань, до виконання робіт допущено обслуговувальний персонал без навчання та перевірки знань з охорони праці тощо.