Для захисту від пожеж навколо ЧАЕС створено 1500 км мінералізованих смуг

Уряд забезпечує контроль та створює умови для захисту громадян, територій та потенційно небезпечних об`єктів від надзвичайних ситуацій у літній пожежонебезпечний період, зокрема для захисту від пожеж навколо Чорнобильської АЕС наново створено 1500 км мінералізованих смуг.

Такі дані навів віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул під час наради Міжвідомчого оперативного штабу з питань координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відбулася на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем`єр-міністра на сайті КМУ.

«В Україні почалася сильна спека, що протримається до кінця серпня. Уряд створює умови для захисту громадян, територій та потенційно небезпечних об`єктів від надзвичайних ситуацій у літній пожежонебезпечний період. Актуалізовані регламенти взаємодій між Державною службою з надзвичайних ситуацій, правоохоронними органами, військовими та місцевими органами влади. Особлива увага приділяється Чорнобильській зоні», - сказав Віце-прем`єр-міністр.

Він зазначив, що всі сили та засоби приведені до найвищого стану готовності для оперативного реагування та проведення превентивних, упереджувальних заходів. Ситуація з пожежами перебуває на постійному контролі Уряду. «Наразі здійснюється постійний моніторинг пожежної обстановки та оперативне реагування на загрози, зокрема, у пожежонебезпечних природних екосистемах – лісах, торфосховищах, сільській місцевості», - сказав Олександр Вілкул.

За його словами, Державне агентство лісових ресурсів та його територіальні органи створили мережу із 440 спостережних веж. З них 177 веж обладнано сучасними телевізійними системами спостереження за лісами. Це дозволяє проводити моніторинг ситуації в радіусі 30 км.

Він зазначив, що від ДСНС для протидії пожежам задіяні понад 50 тисяч чоловік особового складу та більше 10 тисяч одиниць спецтехніки. У регіонах з найбільшою небезпекою виникнення лісових пожеж чергує пожежна авіація, зокрема 7 вертольотів.

Олександр Вілкул доручив підрозділам ДСНС спільно з місцевими органами влади підсилити контроль за станом пожежної безпеки розташованих поблизу лісових масивів населених пунктів, транспортних комунікацій, систем життєзабезпечення, об’єктів підвищеної небезпеки та місць масового відпочинку громадян. Зокрема, систематично проводити рейди та патрулювання.

«Для оперативного реагування на небезпечну ситуацію напоготові майже 10 тис. одиниць техніки Державного агентства лісових ресурсів. Охорону лісів від пожеж забезпечують більше 300 державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств. У стані найвищої готовності – увесь особовий склад агентства лісових ресурсів. Зокрема - понад 1,7 тис. лісництв та 290 лісових пожежних станцій з особовим складом і технікою для профілактики і гасіння лісових пожеж», - сказав Олександр Вілкул.

Він доручив місцевим органами влади вживати заходи для очищення лісових масивів від захаращень, для недопущення накопичення легкозаймистих матеріалів на ділянках, що прилягають до лісів, торфовищ та сільгоспугідь.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що у сільській місцевості, де відбувається понад 40% пожеж від загалу, організовано цілодобову роботу понад 1 тисячі підрозділів місцевої пожежної охорони. Також створений реєстр техніки приватних підприємств для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

«Ситуація у Чорнобильській зоні відчуження, де проживає близько 200 людей та приїжджає на роботу ще 6 тис. працівників підприємств, перебуває на особливому контролі Уряду», - сказав Олександр Вілкул.

Віце-прем’єр повідомив, що у Чорнобильській зоні відчуження проводиться щоденний моніторинг ситуації, забезпечено патрулювання на гелікоптері, ведеться спостереження на 10 вежах, що дозволяє черговому в радіусі 10-15 км спостерігати за тим, що відбувається у лісових масивах та у разі необхідності вживати дії. А також наново створено 1500 км мінералізованих смуг. До кінця року буде поновлено ще 350 км смуг вздовж доріг, у лісах та на колишніх сільгоспугіддях.

«Завдяки превентивним діям, у 2013 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість лісових пожеж на території зони відчуження скоротилася на 27% з 18 до 13. А площа їх осередків скоротилася більше ніж у 2 рази з 23 га до 11 га», - сказав Олександр Вілкул.

На території зони відчуження знаходиться близько 5 тис. 800 га торфосховищ у районі відселених сіл. Найбільш пожежонебезпечними категоріями земель зони відчуження є перелоги (60-90 %) та ліси.

Як доповів Олександру Вілкулу начальник головного управління ДСНС України у Київській області Володимир Муха, Чорнобильську зону відчуження охороняє Державний пожежний-рятувальний загін. Працює 680 рятівників і пожежників, задіяне 55 одиниць спецтехніки, у тому числі автоцистерни, автомобілі освітлення і зв’язку, екскаватори та інша інженерна техніка.

У разі виникнення пожежі для перекриття проїзду на лісових дорогах встановлено 30 шлагбаумів і встановлюються ще 25.

Створено протипожежні розриви під лінією електропередач на площі 9 га. Розчищено 300 кілометрів просік та доріг протипожежного призначення. Створено запас паливно-мастильних матеріалів: бензину – 20 тис. літрів, дизпалива – 20 тис. літрів, мастила моторного – 2 тони.

Для підтоплення торфовищ на меліоративних системах, де виконані ремонтно-відновлювальні роботи, закрито повністю або частково (залежно від витрат води у каналах) затвори шлюзів-регуляторів. Це зроблено для того, щоб забезпечити вологість у землі.

Довідка УНІАН. До району відселених сіл відносяться Іллінці, Буряківка, Зимовище, Вільча, Поліське, Стеблі, Тараси, Мартиновичі, Варовичі, Діброва, Грезля, Усів, Вересня, Ямпіль, Терехи, Карпівка, Запілля, Рудня Іллінецька, Глинка, Замошня, Новосілки, Опачині, Куповате, Розсоха, Чапаївка, Бички, Чистогалівка, Красно, Марево, Ст. Шепелічі, Речиця, Н. Мир. Загальна площа території зони відчуження складає 259 837,8 га (2 600 км2), на якій розташовано 91 колишній населений пункт.