На Харківщині за незаконне виділення 26 га лісу судитимуть начальника райуправління Держкомзему

Харків. У Харківській області за незаконне виділення 26 га земель лісового фонду судитимуть колишнього в.о. начальника одного з районних управлінь Держкомзему.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Миколу Желякова, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, справа передана до суду.

За його відомостями, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2009 років чиновник підписував вихідну земельно-кадастрову документацію, на підставі якої громадянам для ведення особистого селянського господарства було виділено 26 га землі. При цьому зазначені ділянки належали до земель лісового фонду, а зміна їх цільового призначення не проводилася.

Протиправними діями державі було завдано понад 3 млн грн збитків.

На сьогодні екс-посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Прокуратура також заявила позов про стягнення завданих збитків. Ухвалою слідчого судді на зазначені земельні ділянки та майно підозрюваного накладено арешт.