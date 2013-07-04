Туристичні об’єкти мають встановлювати на фасаді знак категорії закладу

Готелі та інші об’єкти туристичної інфраструктури України мають обов’язково розміщувати на фасаді знак його категорії. Це зафіксовано в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію» від 3 липня, повідомідомили УНІАн в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Реалізація вимог Постанови забезпечить вільний доступ споживачів до інформації про вид і категорію об’єкта туристичної інфраструктури.

Для цього на офіційному сайті Держтуризмкурорту буде розміщено Реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури, доступ до якого здійснюватиметься безоплатно. Одночасно власник об’єкту туристичної інфраструктури зобов’язаний протягом не менш як 30 днів з дати видачі свідоцтва встановити на фасаді знак категорії об’єкту.

За словами Міністра інфраструктури України Володимира Козака, нова Постанова сприятиме отриманню споживачами більш повної інформації щодо послуг певної категорії, що надаються готелями та іншими об’єктами туристичної інфраструктури, зокрема призначених для надання послуг з розміщення, курортних установ тощо. Це, в свою чергу, сприятиме свідомому вибору туристами того чи іншого об’єкту відпочинку, а також позитивно вплине на підвищення якості послуг які туристичні заклади пропонуватимуть українцям та гостям нашої країни.

Довідка УНІАН. В Україні для готелів з 1 січня 1997 р. діє Державний Стандарт України «Класифікація готелів» (ДСТУ 28681.4 95). Його було розроблено в Росії на основі європейської системи класифікації готелів і прийнято як міждержавний стандарт для країн СНД.

Відповідно до цього документу готелі України поділяють на п`ять категорій зірок, що позначаються символом «*», на підставі комплексу вимог до матеріально-технічного забезпечення, номенклатури та якості послуг, рівня обслуговування.