На Чернігівщині за тиждень ліквідували пожежу на торфовищі

Чернігів. У Чернігівській області за тиждень ліквідували пожежу на торфовищі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, учора ввечері завершилися роботи з гасіння пожежі торфу поблизу смт. Замглай Ріпкинського району, що виникла 11 липня. Горіла ділянка на площі 2,2 га. Особовий склад Ріпкинського районного пожежно-рятувального підрозділу працював у двозмінному посиленому варіанті несення служби.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.