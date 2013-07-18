На Чернігівщині за тиждень ліквідували пожежу на торфовищі
10:54, 18 липня 2013Права споживачів
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З необережності запалив невідомий
Чернігів. У Чернігівській області за тиждень ліквідували пожежу на торфовищі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, учора ввечері завершилися роботи з гасіння пожежі торфу поблизу смт. Замглай Ріпкинського району, що виникла 11 липня. Горіла ділянка на площі 2,2 га. Особовий склад Ріпкинського районного пожежно-рятувального підрозділу працював у двозмінному посиленому варіанті несення служби.
За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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