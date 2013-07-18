НКРЕ видала ліцензії на виробництво енергії 6 сонячним електростанціям

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала ліцензії на виробництво електроенергії 6 сонячним електростанціям терміном на 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені комісією на засіданні у четвер.

Зокрема, ліцензії видані таким компаніям: «Самбірська сонячна станція - 2» з планованою потужністю 5 МВт (Львівська область), «Елітбуддонбас» з планованою потужністю 1 МВт (Донецька область), «СОЛАР Квант» з планованою потужністю 5 МВт (Орджонікідзе, АР Крим), «Ренджі Томашпіль» потужністю 4,5 МВт (Вінницька область), «Ренджі Бершадь» потужністю 7 МВт (Вінницька область), «Атлас Енерджі» потужністю 5 МВт (Херсонська область).

Як повідомляв УНІАН, українські електростанції на поновлюваних джерелах енергії (ПЖЕ) за підсумками 2012 року генерували 815,9 млн кВт/год електроенергії – в 2,2 разу (на 444,9 млн кВт/год) більше, ніж у 2011 році. Сонячні електростанції (СЕС) минулого року збільшили відпуск електроенергії в мережу у 11 разів порівняно з 2011 роком – з 30,1 млн кВт/год до 333,6 млн кВт/год, вітроелектростанції (ВЕС) – у 2,9 разу, з 89 млн кВт/год до 257,5 млн кВт/год, електростанції на біомасі – в 1,8 разу, з 9,6 млн кВт/год до 17,7 млн кВт/год.

У червні 2013 року НКРЕ (НКРЕ) залишила без змін тарифи на вироблювану електроенергію з поновлюваних джерел.