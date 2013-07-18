Систему вимірювання об'єму нафтопродуктів під час продажу на АЗС пропонують удосконалити

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує удосконалити систему вимірювання об`єму нафтопродуктів під час продажу на автозаправних станціях.

Проект постанови про відповідні зміни Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами розміщений для обговорення на сайті міністерства.

Змінами встановлюється вимога щодо комплектації АЗС для перевірки на точність паливо-мастильнороздавальних колонок продуктивністю до 100 літрів на хвилину еталонними мірниками другого розряду місткістю 10 літрів або 20 літрів, продуктивністю понад 100 літрів на хвилину - еталонними мірниками другого розряду номінальною місткістю 20 або 50 літрів.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить поліпшення діяльності суб`єктів господарювання і належний рівень захисту прав споживачів з урахуванням специфіки діяльності автозаправних станцій, вважають у міністерстві.

Нагадаємо, що Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджені постановою Кабінету міністрів №1442 від 20 грудня 1997 р. За цими правилами, на сьогодні АЗС мають бути укомплектовані зразковими мірниками місткістю 2 і 5 літрів (для масел), 10, 20 і 50 літрів (для пального).