Анонс на 19 липня

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- У МОЗ України відбудеться прес-конференція на тему «Профілактика харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій в літній період». Буде обговорено ряд питань: - епідситуація в Україні та Києві; - клінічні прояви сальмонельозу, перша невідкладна допомога дорослим та дітям при виявленні ознак хвороби; - основи здорового харчування. У прес-конференції візьмуть участь: - представник ДСЕС України; - Корчинський М.Ч. - доцент кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця; - Швець О.Г. - головний позаштатний дієтолог МОЗ України.

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- Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул проведе всеукраїнську селекторну нараду з питань: підготовки до опалювального сезону 2013-2014 років; стану реалізації державних програм доступного житла; та ходу реалізації проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через Укрпошту». В нараді також візьмуть участь керівники Мінрегіонбуду, Мінінфраструктури, Міністерства фінансів, Міносвіти, Міненергетики, МОЗ України, ДСНСУ, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, НАК Нафтогазу України, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Укрпошти, а також керівники регіональних органів влади та представники банківських установ.

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- Прес-конференція першого заступника голови Антимонопольного Комітету України Рафаеля Кузьміна за результатами Тринадцятої сесії Міжурядової групи експертів з конкурентного законодавства та політики Комісії з торгівлі та розвитку Ради з торгівлі та розвитку ЮНКТАД. Під час заходу Р.Кузьмін поінформує про результати Огляду конкурентного законодавства України, проведеного професійними міжнародними експертами Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), а також про стан і перспективи міжнародного співробітництва України. Крім того, буде розглянуто рекомендації щодо удосконалення застосування конкурентного законодавства з урахуванням найкращого світового досвіду.

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- Відбудеться обговорення на тему: "Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: співпраця заради формування суспільної думки". Організатори: Українська Асоціація Маркетингу ,Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні .Учасники: Олена Давліканова, координатор програм, Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні; Олексій Погорелов, ген.директор УАВП; Ірина Лилик, ген.директор Української Асоціації Маркетингу.