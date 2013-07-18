Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал розширять і створять там якірні стоянки

Миколаїв. Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" планує розширити ділянку на 8 коліні Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу, встановити на каналі 43 світлові буї і створити там якірні стоянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови держпідприємства Олександр Голодницький у Миколаєві під час наради із заступником міністра інфраструктури Дмитром Демидовичем.

Реконструкція БДЛК передбачає розширення ділянки з 100 до 300 м.

"8-е коліно протяжністю понад 8 км, і була розрахована ділянка близько 3 км з розширенням каналу на цій ділянці до 300 м, що забезпечило б безперешкодний рух великотоннажних суден у зустрічних напрямах і виключило б простий суден у зв`язку з очікуванням руху на вхід і вихід", - повідомив Голодницький.

За його словами, даний проект у 2010 році пройшов експертизу, одержав зауваження, зараз був допрацьований, і позитивний висновок Держбудекспертизи очікується у серпні.

Після цього проект буде наданий на затвердження до Кабінету міністрів, і планується до включення у фінансовий план Адміністрації морпортів на 2014 рік.

Крім того, ДП «Дельта-лоцман» (зараз філіал ДП "Адміністрація морських портів України") займалося питанням зняття обмеження руху на каналі у темний час доби і умовах поганої видимості.

"Дана проблема може бути вирішена шляхом заміни засобів навігаційного забезпечення на каналі на такі, що світяться. Це заміна 43 буїв", - повідомив Голодницький.

За його словами, готовність технічна і фінансова вже визначена, дане питання дозволить внести зміни до паспорту каналу і правил плавання БДЛК, що підвищить конкурентоспроможність портів і терміналів Миколаївського регіону.

У паспорті БДЛК також планується збільшити максимальну довжину судна з 215 до 230 м.

Крім того, планується створити кілька якірних стоянок біля БДЛК.

"Вивчається питання, пов`язане з організацією кількох якірних стоянок. Зокрема, при вході в канал, біля порту "Очаків", - повідомив Голодницький.

Зараз якірні стоянки знаходяться у 4 годинах ходу від БДЛК - біля порту "Южний".



Довідка УНІАН. Бузько-Дніпровсько-лиманський канал — канал у північно-західній частині Чорного моря. Інша назва - Миколаївський морський підхідний канал. Канал розпочниається біля острова Березань, де розташований портпукт Очаків, і тягнеться на 44 милі до Миколаївського морського торговельного порту.

Канал налічує 13 колін, 6 з них проходять по Дніпровському лиману, а інші — річкою Південний Буг. Ширина каналу 100 м, глибина — 10,5 м, протяжність - понад 80 км.

Пропускна здатність БДЛК сьогодні — для осадки 10,4 метра. У перспективі доведення глибини каналу до 13 м на першому етапі, і до 15 м — на другому.