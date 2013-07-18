Держенергоефективності та «Українська вітроенергетична асоціація» співпрацюватимуть

Поширювати енергоефективні практики та ділитися досвідом використання новітніх вітроенергетичних технологій, а також сприяти розвитку вітчизняного виробництва вітроенергетичного обладнання – така основа меморандуму підписаного між Держенергоефективності України та «Українською вітроенергетичною асоціацією» (УВЕА), повідомили УНІАН в прес-службі Держенергоефективності.

«Інноваційні технології, які використовують в розвинених країнах світу для нас поки що недоступні. Такий стан справ зумовлений їх високою ціною та низьким рівнем поінформованості про ефективність використання», - зазначив Голова Агентства Микола Пашкевич, коментуючи підписання Меморандуму.

Він зауважив, що сьогодні Уряд України проводить широке міжнародне співробітництво з метою залучення передового досвіду, створює привабливі умови для використання та виробництва обладнання, яке застосовується у вітроенергетиці. Поряд з цим, на переконання Миколи Пашкевича, співпраця з профільними асоціаціями є надзвичайно важливою. Адже лише спільними зусиллями держави, бізнесу та громадськості можливий ефективний розвиток і рух вперед.

Голова правління «Української вітроенергетичної асоціації» Андрій Конеченков також наголошує на тому, що темпи розвитку сучасних вітроенергетичних технологій у світі випереджають темпи розвитку технологій з використанням викопного палива. Андрій Конеченков впевнений, що Україна має величезний потенціал для розвитку «зеленої» енергетики. За його словами, в разі створення сприятливих умов для впровадження сучасних технологій та виробництва вітрових турбін, відбудеться не лише скорочення закупівель імпортованих енергоносіїв, а й створення нових робочих місць.

Голова Агентства та Голова УВЕА вважають підписання документа важливою подією для вітроенергетичної галузі України. «Партнерство між профільною асоціацією, яка об’єднує головних гравців ринку вітроенергетики, і державним Агентством, що відповідає за розвиток енергозбереження і відновлюваної енергетики в Україні, є вкрай важливим для прийняття рішень, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу в галузі вітроенергетики. УВЕА та Держенергоефективності України співпрацюють вже декілька років і підписання Меморандуму стало логічним продовженням спільно розпочатих справ», - наголосив Андрій Конеченков.

Довідково: У рамках Меморандуму сторони співпрацюватимуть над: удосконаленням діючих у сфері вітроенергетики державних стандартів та їх гармонізацією з європейськими та світовими; підготовкою статистичних даних у вітроенергетичному секторі України; удосконаленням процесу отримання дозволів щодо впровадження вітроенергетичних проектів в Україні.