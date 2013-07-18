Експерт: Місцевих менеджерів треба навчати енергозбереженню

Представники проекту “MODEL” завітали до Кам’янця-Подільського

На часі головним є навчання місцевих менеджерів щодо енергозбереження, розробка енергоефективних та вигідних планів, фінансування модернізації окремих об’єктів та співпраця з місцевою владою, яка зацікавлена в тому, щоб досягти зменшення використання енергії і тим самим здобути певні економічні переваги.

Таку думку висловив координатор проекту "MODEL CIUDAD”, експерт асоціації "Energie-Cities” Крістоф Френінг під час Міжнародної підсумкової конференції по проекту "MODEL”, яка учора відбулась у Кам’янці-Подільському (Хмельницька область).

На умовах проекту "MODEL-CIUDAD”, який є грантом, орієнтованим на досягнення вищого рівня енергоефективності в житті міст-учасників проекту, до якого входить і Кам’янець-Подільський, буде здійснено реконструкцію систем опалення та вентиляції Навчально-виховного комплексу №16. Кошти, необхідні для виконання робіт, надасть Європейська Комісія, а частину буде виділено з міського бюджету.

З тим як відбувається освоєння коштів в рамках проекту та як місто працює у напрямку енергозбереження знайомились представник проекту "CUIDAD” Ян Едвін Вандерс та координатор проекту "MODEL CIUDAD”, експерт асоціації "Energie-Cities” Крістоф Френінг. Також учасниками конференції стали представники із Грузії, Киргизії, Азербайджану, Молдови, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану та України.

Міський голова Михайло Сімашкевич зазначив, що місцевою владою робиться все для ефективного та якісного розвитку міста.

Про проект "MODEL CIUDAD” розповів Ян Едвін Ваандерс, який зауважив, що сьогодні дуже важливо те, що подібні проекти реалізовуються місцевою владою, оскільки вони дуже важливі у напрямку енергозбереження.

Практичні приклади впровадження енергоефективних заходів КП "Тепловоденергія” учасникам конференції навів директор цього комунального підприємства – Валерій Гордійчук.

