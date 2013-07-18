Клименко: нових правил тимчасового ввезення автомобілів Міндоходів не встановлювало

Правила щодо термінів ввезення в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією регламентовані Митним кодексом України та Стамбульською конвенцією про тимчасове ввезення. Про це повідомив Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час робочої поїздки до Харківської області, інформує сайт КМУ.

«20-денний термін стосується лише комерційних автомобілів. Тобто тих, які призначені для перевезення вантажів чи людей, та ні в якому випадку не стосується автомобілів, які завезені громадянами для власних потреб», - зазначив Олександр Клименко.

Крім того, Міністр повідомив, що чутки «нібито митники конфісковують вищезазначені автомобілі» не відповідають дійсності. Співробітники Міндоходів можуть лише сповістити відповідні органи щодо того, в якому статусі автомобіль було ввезено в Україну, та у випадку перебільшення терміну перебування транспортного засобу скласти протокол про порушення митних правил.

Так, з початку року за фактами порушень правил тимчасового ввезення автомобілів на митну територію України до відповідальності притягнуто 330 громадян України. До правопорушників накладено штрафів на загальну суму понад 3 млн. грн.

«За рахунок таких заходів ми перекрили ще одну лазівку для ухилення від сплати платежів при ввезенні в Україну автомобілів. На щастя, такі спроби ухилення – абсолютно немасове явище», - підсумував Міністр доходів і зборів Олександр Клименко.