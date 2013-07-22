У Криму підготують новий список об'єктів розміщення, не рекомендованих для відвідування

Найближчим часом Міністерство курортів і туризму АРК опублікує новий список об`єктів розміщення, не рекомендованих для відвідування туристами. Про це повідомив міністр курортів і туризму АРК Олександр Лієв, пише офіційний сайт Ради Міністрів АРК.

За словами міністра, вперше подібний список був опублікований восени 2012 року. «Навесні цього року ми знову опублікували такий список. Зараз готуємо подібний список для опублікування перед початком осіннього сезону », - сказав Олександр Лієв.

Нагадаємо, в квітня 2013 року Міністерство курортів і туризму Криму підготувало список здравниць і готельних комплексів, готових і не готових до курортного сезону 2013 року.

При оцінюванні об`єктів використовується ряд критеріїв, серед яких - стан інфраструктури, безпека, економічні показники (сплата податків, заборгованість по зарплаті і т. д.), а також сервіс (вкладення коштів у навчання персоналу, стан інформаційної мережі, інше).