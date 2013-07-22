У Кіровоградській області державі повернуто 3 тис. га цінних земель

Кіровоград. У Кіровоградській області, завдяки втручання прокуратури, в державну власність повернуто особливо цінні землі вартістю 60 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, рішення, що наразі вступило в дію, було прийняте 9 липня.

Як повідомляється, повернена територія належить до земель господарського призначення. Їх площа становить 3 тис. гектарів.

За даними прокуратури, Дніпропетровський апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення Господарського суду Кіровоградської області за позовом прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю щодо визнання недійсним договору, за яким товариство протиправно використовувало вищезазначені землі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року в Кіровоградській області за втручання прокуратури державі було повернуто більше 600 га земель сільськогосподарського призначення, вартістю майже 14 млн грн.