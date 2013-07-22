На Луганщині розслідують незаконну розробку надр

Луганськ. У Луганській області проводиться розслідування за фактом незаконної розробки надр.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, факт незаконного видобутку корисних копалин у Перевальському районі неподалік від селища Степанівка був задокументований співробітниками ОДСБЕЗ спільно з прокуратурою 21 липня. Вилучено 30 тонн гірничої маси й 2 екскаватори.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр). Проводиться перевірка.