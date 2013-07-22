“Укрзалізниця” у першому півріччі заощадила енергоресурсів на 39 млн грн

Держадміністрація залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”) завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій у січні-червні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року заощадила 9,1 тис. тонн енергоресурсів в умовному обчисленні на загальну суму 39,3 млн грн, повідомили УНІАН у відомстві.

Зокрема, було заощаджено 16,5 млн. кВт/год електроенергії, 1,4 тис. тонн дизельного палива, 690 тис. куб. м природного газу, 708 тонн вугілля і 1,1 тис. Гкал теплової енергії.

У першому півріччі на залізничному транспорті від зниження питомих витрат палива і електроенергії на тягу потягів зменшено споживання палива на 5,9 тис. тонн і електроенергії на 37 млн. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України реалізують комплексну державну програму з енергозбереження.

У структурі експлуатаційних витрат залізничного транспорту енергоресурси становлять до 21%. У структурі витрат основних видів енергоресурсів переважають електроенергія і дизельне паливо, більш як 80% витрат енергоресурсів галузі припадає на тягу потягів.

Програмою з енергозбереження у 2013 році у залізничній галузі планується заощадити 16,3 тис. тонн палива в умовному вираженні, з них - 30,1 млн. кВт/год електроенергії, 2,4 тис. тонн дизельного палива і 3,1 тис. тонн котельно-пічного палива в умовному вираженні.