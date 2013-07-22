Rengy Development ввела в експлуатацію 2 сонячних електростанції на Вінниччині

Вінниця. Компанія Rengy Development (м. Київ) ввела в експлуатацію 2 сонячних електростанції загальною потужністю 11,5 МВт у Вінницькій області.

Про це УНІАН повідомив представник компанії.

За його словами, зокрема були введені в експлуатацію станція потужністю 4,5 МВт у районі села Гнатків (Томашпільський район) і на 7 МВт біля села Чернетки (Бершадський район).

У будівництво зазначених станцій Rengy Development інвестувала близько 16 млн євро.

Операторами станцій виступають підприємства, що входять до складу компанії Rengy Development - ТОВ "Ренджі Томашпіль" і ТОВ "Ренджі Бершадь".

Передбачається, що наведені станції будуть щорічно генерувати близько 12 млн кВт / год електроенергії, забезпечивши потреби близько 12-13 тис. жителів Вінницької області.

Крім будівництва сонячних електростанцій, Rengy Development планує провести заміну застарілих місцевих електричних мереж та трансформаторних підстанцій на загальну суму близько 30-35 млн грн.

У кінці 2012 року Rengy Development вже запустила дві сонячних електростанції на території Вінницької області - у районі сіл Пороги (Ямпільський район) та Глибочок (Тростянецький район) з встановленими потужностями 4,5 МВт і 1,4 МВт відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив на будівництво сонячної електростанції у Вінницькій області кредит 5,7 млн ​​євро групі компаній Rengy Development (Київ).

Довідка УНІАН. Основним напрямком діяльності компанії Rengy Development (м. Київ) є розвиток проектів альтернативної енергетики стартовою потужністю в діапазоні від 4-15 МВт для сонячної енергетики та 50-100 МВт для вітряної енергетики.