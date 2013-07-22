У Севастополі горіли виноградники і суха трава на площі 2 гектари

У Севастополі ліквідовано загоряння на відкритій території площею 2 гектари.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Севастополі, сьогодні, 22 липня, о 10.40 надійшло повідомлення про те, що в районі Максимової дачі, вздовж об`їзної дороги горить суха трава і виноградники. Площа пожежі становила 2 гектари.

На гасіння виїхали два підрозділи УДСНС, один підрозділ лісгоспу, а також пожежна техніка Чорноморського флоту РФ і агрофірми «Золота Балка», йдеться в повідомленні.

Прибулим підрозділам Управління ДСНС і лісництва вдалося локалізувати пожежу і не допустити збільшення його площі. Процес гасіння ускладнювала склалася спекотна погода, а також сильний вітер. Крім цього, існувала небезпека, що полум`я перекинеться на найближчі дачні споруди при зміні напряму вітру.

«Завдяки грамотній розстановці сил ДСНС спільно з лісництвом, пожежу вдалося ліквідувати в максимально короткі терміни. Наші рятувальники діяли професійно і оперативно, не дозволивши полум`ю поширитися на велику територію», - підкресливтимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації Олексій Нестругін.