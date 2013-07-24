В Павлограді завершено реконструкцію І-ї черги каналізації

Завершилась реконструкція І-ї черги каналізаційних очисних споруд м. Павлограду, повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Павлограду розпочалась у 2011 році та завершиться у 2015 році. Загалом на її реконструкцію виділено з державного та місцевого бюджетів 49,6 млн грн, у тому числі будівельно-монтажні роботи - 20,7 млн грн.

Наразі голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков у рамках робочої поїздки до м. Павлограду урочисто відкрив І чергу об’єкту.

«Завдяки новітнім технологіям й шляхом модернізації житлово-комунального господарства мешканці міста отримали якісні комунальні послуги та покращення екологічної ситуації», – підкреслив на відкритті об’єкта голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков.

Він зазначив, що в Дніпропетровській області в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону діє програма з модернізації житлово-комунального господарства міст і районів області. Саме в рамках цієї програми наразі в області відбувається масштабна реконструкція комунальної інфраструктури: котелень і теплових мереж, водопровідних і каналізаційних мереж, очисних споруд тощо.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Павлограду відбувається у рамках Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», повідомляє ОДА. Ця програма покликана підвищити якість питної води. В її рамках в регіоні продовжується реалізація заходів з реконструкції швидких безнапірних фільтрів та системи відбору освітленої води та відстійників цеху очисних споруд «Аульський водовід». Це дасть змогу покращити якість питної води виробленої Аульським водоводом, а це близько 1,5 млн. чоловік області.

У 2013 році за рахунок обласного природоохоронного фонду передбачено фінансування об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства на загальну суму 21,716 млн грн. Також, за рахунок обласного бюджету розвитку фінансування на завершення реалізації проекту «Будівництво трубопроводу водопостачання сел. Південне і сел. Залізничників у м. Павлограді» та продовження реконструкції водогону у с. Сергіївка Софіївського району виділено у сумі 1,16 млн грн.