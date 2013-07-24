У Хмельницькому 16 осіб госпіталізовано з харчовим отруєнням після весілля
12:17, 24 липня 2013Права споживачів
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Святкували в кафе
У Хмельницькому 16 осіб госпіталізовано з харчовим отруєнням після святкування весілля.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, 22 та 23 липня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовано 16 осіб, в тому числі 2 дітей, які 20 липня святкували весілля в одному із кафе міста.
Всього на святкуванні перебувало близько 150 осіб.
Станом на 7 год. 24 липня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеня тяжкості.
Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Причина захворювання встановлюється.
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