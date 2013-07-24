ЄБРР може відкрити Луганському теплокомуненерго кредитну лінію на 20 млн євро

Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне можливість виділення кредитної лінії обсягом 20 млн євро Луганському комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на реалізацію проектів із встановлення індивідуальних опалювальних казанів, заміни труб, модернізації бойлерів і встановлення контролюючих систем SCADA. Про це сказано в проектній документації ЄБРР, підготовленій до засідання Ради директорів і розміщеній на сайті банку.

«Реалізація проекту повинна суттєво поліпшити енергоефективність комунальних об`єктів Луганська, знизити енерговитрати, споживання газу й електрики, а також поліпшити ситуацію з теплопостачанням міста», - йдеться в документації ЄБРР.

Реалізація і фінансування проекту будуть оформлені відповідними контрактами з чіткою вказівкою прав і обов`язків сторін.

Згідно з повідомленням, обсяг ресурсів, необхідних для реалізації проекту, - 30 млн. євро, з яких 20 млн. євро можуть бути виділені по лінії ЄБРР, 5 млн. євро – за рахунок коштів Східно--Європейського партнерства з енергоефективності і захисту навколишнього середовища (E5P), а ще 4 млн. євро може виділити компанія NEFCO.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня, ЄБРР ухвалив рішення про виділення фонду NCH Agribusiness Partners II (NAP II) під управлінням NCH Capital Inc. 50 млн. дол. для реалізації проектів в Україні і Російській Федерації.