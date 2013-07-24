Південна залізниця зменшила закупівлі електроенергії

У І півріччі поточного року служба енергопостачання Південної залізниці на 20 млн кВт/год знизила обсяги закупівлі електроенергії за рахунок зменшення витрат на тягу (на 8,5%), комунально-побутового (на 6%) та експлуатаційно-виробничого (на 2,5%) споживання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПЗ, такі заходи відбуваються у межах виконання «Програми з енергозбереження Південної залізниці на 2013 рік», що передбачає запровадження раціонального використання та скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів у підрозділах залізниці.

У ході реалізації програми впроваджено 25 одиниць автоматизованого та автоматичного управління зовнішнім освітленням, знижено витрати електроенергії на опалення приміщень за рахунок скорочення часу роботи електротермічного обладнання, замінено 40 км. корозованих дротів ліній електропередач.

В прес-службі також повідомили, що у ІІ півріччі залізничники запланували змонтувати пересувну тягову підстанцію на ст. Кременчук, модернізувати мережі, зменшити споживання електричної енергії.

