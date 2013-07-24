НДІ розробляють проекти зниження енергозалежності меткомбінатів

Скорочення енергозалежності українських меткомбінатів, а відтак – підвищення конкурентоспроможності власної продукції та зменшення її собівартості – залишається одним із пріоритетних завдань галузі, вважає заступник Міністра промислової політики України Олександр Каленков.

Про це він заявив під час наради в Міністерстві промислової політики щодо ефективного використання енергетичних ресурсів металургійних підприємств шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, що відбулась учора, повідомляє прес-служба міністерства.

В ході наради науково-дослідні інститути представили декілька проектів технічного переоснащення метпідприємств, реалізація яких сприятиме збільшенню використання власної електроенергії у 4 рази – з 20% - до 80%.

Заступник Інституту проблем екології та енергозбереження Олександр Тесленко розповів про недавнє введення в експлуатацію першого енергоблоку газогенеруючої електростанції комбінованого циклу на ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Електростанція утилізуватиме майже весь обсяг газів Алчевського металургійного комбінату та забезпечить модернізовані виробництва дешевою електроенергією. За підрахунками розробника, два блоки електростанції зможуть виробляти близько 2,5 млрд кВт/год електроенергії на рік.

У нараді взяли участь представники металургійних підприємств, галузевих та наукових установ, зокрема, ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», Інститут проблем екології та енергозбереження та ін.

