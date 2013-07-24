Сумщина представить експертам ОЕСР свій досвід в альтернативній енергетиці

13:52, 24 липня 2013
Права споживачів
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Енергія на основі біомаси

У вересні представники Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) ознайомляться з досвідом Сумщини щодо запровадження альтернативних джерел енергії, повідомляється на сайті Сумської ОДА.

Представники міжнародної організації, яка об’єднує понад 30 найбільш економічно розвинутих країн світу, проведуть зустрічі з представниками бізнесу, теплопостачальних підприємств, наукових установ, фахівцями з енергозбереження Сумщини та обговорять умови можливої співпраці в цьому напрямку, повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор ЯГОВДИК.

«За рішенням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Сумщина визнана пілотним регіоном з виробництва альтернативних джерел енергії на основі біомаси. Ми маємо позитивний досвід виробництва та використання альтернативних джерел енергії з відходів сільськогосподарської діяльності, продукції лісопереробки тощо», – зазначив посадовець.

За словами Ігоря Яговдика, на засіданні секторальної робочої групи з питань технологій, енергозбереження та відновлюваної енергії було схвалено роботу нашого регіону щодо виконання «Програми з організації виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива на 2009-2015 роки».

«Програма передбачає проведення заходів з енергозбереження, модернізації комунальної енергетики, використання біомаси для виробництва енергії та переведення котельних на альтернативні види палива», – зауважив начальник відділу енергозбереження, енергоефективності та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Максим КОТЕНКО.

Зараз у регіоні здійснюється виробництво брикетів, пілетів із відходів лісопереробки, соняшника, соломи тощо. Це дозволяє скороти споживання природного газу та зменшити енергозалежність області.
 

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