Міндоходів: нова акцизна марка знизить обсяг нелегального алкоголю й тютюну

Введення акцизної марки нового зразка з 1 вересня цього року дозволить знизити обсяг нелегальної підакцизної продукції, що регулярно з`являється на полицях українських магазинів, на 7-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми прогнозуємо приблизно 7-10% зменшення тіньового сектора, а це додаткові надходження до бюджету. Але це системний крок, який не дозволить контрафактній продукції розповсюджуватися на ринку України. Хоча не вважаю, що лише акцизна марка – це панацея в боротьбі з контрафактом і контрабандою», - сказав Клименко.

Він звернув увагу, що важливий комплекс заходів, і акцизна марка – один із них. «Завдання Міндоходів – удосконалення адміністрування акцизного податку. І впровадження марок нового зразка – це крок у потрібному напрямку. Ми зацікавлені в радикальному скороченні фальсифікату й контрафактної продукції на полицях українських супермаркетів», - запевнив міністр.

У ході брифінгу співробітники Міндоходів пояснили, що особливістю нових акцизних марок стане їх колір - залежно від того є продукція внутрішнього виробництва або імпортного, а також розмежування по продуктах - для лікеро-горілчаної продукції, винної продукції. Для тютюнових виробів - окремо для виробів із фільтром і виробів без фільтру.

Кожна марка матиме шестизначний номер, суму податку на кожен виріб, а також позначення місяця й року, на який марка замовлялася. На марці для вітчизняної підакцизної продукції буде вказано регіон виробництва. Для імпортної підакцизної продукції інформації про регіон не буде.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відстрочення введення нових акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів до 1 вересня 2013 року з раніше запланованого 1 серпня ц.р. Раніше Міндоходів заявляло про можливість введення електронної акцизної марки з січня 2014 року з метою припинення контрабанди підакцизних товарів – включаючи алкоголь, тютюнові вироби й навіть нафтопродукти.